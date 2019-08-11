Семин - о победе над "Уралом": "Лучший игрок - это команда. Все сыграли очень ровно и хорошо"

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Семин - о победе над "Уралом": "Лучший игрок - это команда. Все сыграли очень ровно и хорошо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает о победном матче команды в рамках 5-го тура с "Уралом" (4:0).

"Мы играли очень хорошо, но победа не была легкой. Нужно было еще реализовывать моменты, которые мы имели немножко раньше. Для того, чтобы была такая победа, нужно было много работать. Игроки сегодня много работали.

Лучший игрок - это команда. Все сыграли очень ровно и хорошо", - сказал Семин.

В следующем туре "железнодорожники" сыграют с московским "Динамо".

"Локомотив" с 10 баллами расположился на 2 месте РПЛ. "Урал" с 7 очками занимает 8 место.

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