Семин о реформе РПЛ: "Мы потеряем все"

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможное изменение формата РПЛ.

"Очень сложный вопрос. Германия, Англия и Испания не меняли форматы проведения своих чемпионатов никогда. Стандартный формат - каждый с каждым. А это же лучшие мировые чемпионаты.

РПЛ нужно брать с них пример, решать свои вопросы и двигаться дальше.

В России много отличных стадионов, на которых должны играть хорошие команды. Посещаемость этих стадионов тоже отличная. Главное – не потерять то, что уже завоевано. А такими изменениями это легко можно сделать.

Кто будет ходить на футбол в регионах, если не будут приезжать "Зенит", "Спартак", ЦСКА? Никто! Мы потеряем все, что завоевали", – приводит слова Семина Metaratings.