Сёмин - о сокращении зарплат в "Локомотиве": "Я и не сомневался"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин дал краткий комментарий по поводу уменьшения зарплат игроков команды.

"Я и не сомневался в этом (сокращении зарплаты). На сколько (сократили), нюансов я не знаю", - цитирует Сёмина "Р-Спорт".

Напомним, что изначально руководству клуба не удавалось договориться с футболистами об урезании их окладов.

"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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