Сёмин - о сокращении зарплат в "Локомотиве": "Я и не сомневался"

Теги локомотив москваюрий семин

Сёмин - о сокращении зарплат в "Локомотиве": "Я и не сомневался"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин дал краткий комментарий по поводу уменьшения зарплат игроков команды.

"Я и не сомневался в этом (сокращении зарплаты). На сколько (сократили), нюансов я не знаю", - цитирует Сёмина "Р-Спорт".

Напомним, что изначально руководству клуба не удавалось договориться с футболистами об урезании их окладов.

"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Капитан "Локомотива" сделал заявление о сокращении зарплат в клубе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты

Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов