Семин - о Суперкубке: "В этом матче победит тот, у кого характера больше"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что его команда серьезно настроена на Суперкубок Росси, в котором сыграет с "Зенитом". Об этом сообщает твиттер РПЛ,

Напомним, встреча состоится 6 июля в Москве. Начало - в 19:00 (мск). Матч будет показывать 1 канал.

"Относимся очень серьезно к каждому трофею, тоже самое можно сказать и о самой команде. В этом матче кубок выиграет тот, у кого характера больше. Будем делать все возможное, чтобы порадовать в начале сезона своих болельщиков. Знаем, что их придет очень много", - сказал Семин.

В минувшем сезоне РПЛ "Зенит" стал чемпионом России, а "Локомотив" занял второе место в таблице.

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