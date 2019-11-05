Сёмин - об отказе "Локомотива" играть в "Лужниках": "Там мы бы тоже были гостями"

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Сёмин - об отказе "Локомотива" играть в "Лужниках": "Там мы бы тоже были гостями"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин объяснил, почему "железнодорожники" не захотели проводить домашние матчи Лиги Чемпионов на стадионе "Лужники".

"Это большой вопрос, сколько людей собралось бы в "Лужниках". В первую очередь мы должны идти от наших игроков и от того, где им удобнее играть. Нашим игрокам удобнее играть дома. В "Лужниках" мы бы тоже были гостями. Во-вторых, мы попали в группу с такими командами и пусть наши болельщики прочувствуют это на нашем стадионе. Они этого заслуживают. Мы будем здесь ощущать более мощную поддержку, чем где-либо ещё", - сказал Сёмин.

Напомним, что "Локомотив" играет в одной группе с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером". В первых трёх турах команда набрала 3 очка и занимает третье место в квартете.

Сегодня вечером москвичи примут на "РЖД Арене" туринский "Ювентус". Начало встречи - 20:55 мск.

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