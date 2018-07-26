Семин об уходе Ари: "Ничего страшного"

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Семин об уходе Ари: "Ничего страшного"Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал уход нападающего Ари.

Напомним, что футболист вернулся в "Краснодар".

"Я хотел, чтобы в команде в идеале остались все, с кем она выиграла чемпионство. И это почти удалось. Но в случае с Ари сыграли свою роль определенные контрактные нюансы. В чем я, по большому счету, не вижу ничего страшного", - сказал он.

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