Семин об уходе Ари: "Ничего страшного"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал уход нападающего Ари.

Напомним, что футболист вернулся в "Краснодар".

"Я хотел, чтобы в команде в идеале остались все, с кем она выиграла чемпионство. И это почти удалось. Но в случае с Ари сыграли свою роль определенные контрактные нюансы. В чем я, по большому счету, не вижу ничего страшного", - сказал он.

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