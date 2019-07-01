Семин об уходе Кварацхелия: "Узнав эту новость, у меня потекли слезы"

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Семин об уходе Кварацхелия: "Узнав эту новость, у меня потекли слезы"

Сегодня, 1 июля, стало известно, что московский "Локомотив" покинул Хвичи Кварацхелия. Главный тренер клуба Юрий Семин прокомментировал уход футболиста.

"Для нас уход Кварацхелии - большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень.

За эти полгода, что он с нами провел, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слезы потекли", - сказал Семин.

Напомним, 18-летний футболист выступал в "Локомотиве" с феврале 2019 года, в этом месяце срок его аренды истек, и он решил вернутся в грузинский "Рустави".

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