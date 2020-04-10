Сёмин - об урезании зарплат в "Локомотиве": "Футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся"
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин сделал ещё одно заявление о ситуации с отказом футболистов команды идти на понижение зарплаты.
"Дискуссия, которая сейчас происходит, даст значительно больше пользы с эпидемией в нашей стране! А футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся", - написал Сёмин в инстаграме.
Напомним, что в четверг тренер опубликовал открытое письмо, в котором встал на защиту своих подопечных.
В ответ Сёмин и игроки "Локо" получили новую порцию критики как от публичных людей, так и от рядовых пользователей в соцсетях.
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