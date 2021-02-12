Сёмин обеспокоен положением Миранчука в "Аталанте"

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Сёмин обеспокоен положением Миранчука в "Аталанте"

Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин выразил обеспокоенность в связи с тем, что его бывший подопечный Алексей Миранчук мало играет за "Аталанту" в последнее время.

"Беспокоит, что у него мало игровой практики. Тренер каждый день видит его, определяет его состояние. Видимо, какие-то основания не ставить Миранчука у него есть", - сказал Сёмин.

Стоит отметить, что в последних трёх матчах "Аталанты" российский полузащитник вышел на поле всего раз и то на замену во втором тайме.

Всего в текущем сезоне 25-летний Миранчук провёл за бергамскую команду 16 игр и забил 4 гола.

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