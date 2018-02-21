Семин: "Обиора мог убежать от любого, летал по полю"

Теги локомотив москваюрий семин

Семин: "Обиора мог убежать от любого, летал по полю"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин вспоминает о своей работе с бывшим форвардом "железнодорожников" Джеймсом Обиорой.

"Всегда, когда вел поиск новых игроков, я цеплялся за какие-то уникальные качества. Помню как смотрели Джеймса Обиору в Баковке. Феноменальная обводка и скорость, очень быстрые ноги. Мог убежать от любого, летал по полю. Такой игрок мог сильно помочь команде и, хвала Филатову, мы смогли сразу его подписать.

А вот по-человечески Джеймс был очень сложным, держался сам по себе. С иностранцами такое бывает, но он, наверное, самый закрытый игрок с которым я работал. В его адаптации важную роль сыграла наша дружная команда, опытные игроки помогали с атмосферой внутри. В итоге в "Локомотиве" Джеймс только за первый сезон забил больше, чем за всю предыдущую карьеру, стал вместе с нами чемпионом России. Сгубила его травма, а точнее много травм во время подготовительных сессий. Он плохо делал физическую подготовку, что не могло не сказаться на карьере", - написал Семин в своем Instagram.

Напомним, что нигериец Обиора выступал за "Локомотив" с 2001 по 2005 годы, провел за клуб 62 матча и забил 20 голов. В составе "Локо" форвард становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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