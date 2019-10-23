Сёмин обратился к болельщикам "Локомотива" после поражения от "Ювентуса"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин написал в инстаграме обращение к болельщикам своей команды.

"Дорогие болельщики! Большое Вам спасибо за поддержку в Турине. Я видел, как вас приветствовали на стадионе болельщики "Ювентуса". Вы были корректными и дисциплинированными на стадионе. Это очень приятно всей нашей команде!" - говорится в публикации.

Во вторник "Локомотив" в гостях проиграл "Ювентусу" со счётом 1:2.

Напомним, что "железнодорожники" с 30-й минуты вели в счёте, однако дубль Пауло Дибалы в заключительной трети игры принёс победу туринцам.

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