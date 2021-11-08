Сёмин обратился к Шевченко, который возглавил "Дженоа"

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Сёмин обратился к Шевченко, который возглавил "Дженоа"

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Известный российский тренер Юрий Сёмин отреагировал на назначение Андрея Шевченко на должность наставника "Дженоа".

"Андрей! Удачи тебе и больших успехов на трудном пути ! У тебя всё получится!" - написал Сёмин в своём инстаграме.

Напомним, что украинский специалист заключил с "Дженоа" контракт до 30 июня 2024 года.

Сёмин и Шевченко работали вместе в киевском "Динамо", когда Андрей ещё был футболистом.

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