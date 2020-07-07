Сёмин обвинил Кикнадзе в подлом поступке

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Сёмин обвинил Кикнадзе в подлом поступке

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, как себя вёл в преддверии его отставки генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе.

"Всё, что говорит Кикнадзе, иной раз нужно так... Наполовину. Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера", - поведал 73-летний специалист в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Напомним, что в мае совет директоров "Локо" решил не продлевать контракт с Сёминым и назначил вместо него серба Марко Николича.

Болельщики столичной команды крайне негативно отреагировали на уход легендарного тренера и провели несколько акций в его поддержку.

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