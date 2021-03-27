Семин объяснил отсутствие Алексея Миранчука в стартовом составе сборной России
Фото: РФС
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу непопадания Алексея Миранчука в стартовый состав сборной России.
"Основные дела и причины чисто игровые. Тренер каждый день наблюдает за футболистами и ситуацией в команде. Он решает, кому играть и по какой схеме. Черчесов выставляет состав, который он считает необходимым. Он смотрит на физическое и психологическое состояние, отсюда и наш стартовый состав.
Главное, что в двух играх команда одержала победы и лидирует в группе. Отдельные ошибки и хорошие моменты, думаю будут разобраны на занятиях и команда будет двигаться к следующему матчу. Нужно дальше готовиться и побеждать", - приводит слова Семина ТАСС.
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