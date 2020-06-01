Сёмин объяснил свой отказ от почётных должностей в "Локомотиве"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин назвал причины своего отказа остаться в клубе и занять пост почётного главного тренера.

"Пока в клубе работают эти руководители - никакие посты мне не нужны. Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу. Одно из предложений - дать свою фамилию школе "Локомотива". Но для этого я должен знать, что буду иметь в ней какие-то полномочия. Мне нужно быть уверенным в том, что в этой школе правильно ведётся работа, - чтобы потом родители не сказали мне: "Мы пришли в школу Сёмина под ваше имя, а там происходят непонятные вещи". Они происходят уже сейчас - непонятно, почему после прихода Кикнадзе из школы, которая всегда работала хорошо, вдруг уволили очень многих тренеров. Соглашусь ли я на торжественные проводы? С этими руководителями - нет. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие - да. Я "Локомотив" люблю, это огромная часть моей жизни. Этот клуб мне очень многое дал. И он не имеет отношения к этой группе людей", - сказал 73-летний специалист.

Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.

Легендарный наставник покинул свой пост в связи с истечением срока контракта. Его преемником стал серб Марко Николич.

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