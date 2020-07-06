Сёмин объяснил, за счёт чего "Зенит" стал чемпионом России

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Сёмин объяснил, за счёт чего "Зенит" стал чемпионом России

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями о досрочном чемпионстве "Зенита".

"Поздравляю Семака и "Зенит", они были сильнейшими закономерно. "Зенит" победил за счёт организации клубного хозяйства, силы клуба. Нужно отдать должное, среди таких звёзд Семак всё время находит правильное решение", - сказал Сёмин.

Напомним, что "сине-бело-голубые" завоевали золотые медали РПЛ второй год подряд благодаря гостевой победе над "Краснодаром" (4:2) в воскресном матче.

73-летний Сёмин до мая возглавлял "Локомотив", после чего покинул клуб в связи с решением не продлевать с ним контракт.

Не пропустите: "Зенит" опубликовал видео из раздевалки после чемпионского матча с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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