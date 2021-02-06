Сёмин оценил дебют Кокорина за "Фиорентину"

Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о дебютном появлении нападающего Александра Кокорина в составе "Фиорентины".

29-летний форвард вышел на замену в матче с "Интером", в котором "фиалки" уступили со счётом 0:2.

"У него было очень мало времени и сложно было себя проявить за проведённый период, тем более что "Интер" имел огромное преимущество. Не знаю, что пишут итальянские журналисты, но я бы не сказал, что он был деревянным", - сказал Сёмин.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

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