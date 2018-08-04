Сёмин оценил дебют Крыховяка в составе "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил дебют полузащитника Гжегожа Крыховяка в составе своей команды.

"Он очень неплохо провёл матч, мог забить гол. Я доволен Крыховяком, как и всеми остальными, потому что он очень мало тренировался и практически с чистого листа играл у нас" - сказал Сёмин.

Напомним, что "Локомотив" арендовал Крыховяка у ПСЖ с правом последующего выкупа.

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