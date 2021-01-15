Сёмин оценил дебют Миранчука в стартовом составе "Аталанты"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился впечатлениями от дебютного выхода полузащитника Алексея Миранчука в старте "Аталанты".

Напомним, что российский хавбек появился на поле с первых минут в кубковом матче с "Кальяри" (3:1) в четверг и забил гол.

"Миранчук дал основания выпускать его в стартовом составе. Нужно продолжать дальше, но не забывать, что у него очень большая конкуренция", - сказал Сёмин.

25-летний футболист до перехода в "Аталанту" выступал за "Локомотив" и там работал вместе с легендарным наставником.

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