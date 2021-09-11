Семин оценил граффити со своим изображением в Орле

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Семин оценил граффити со своим изображением в Орле

Главный тренер "Ростова" Юрий Семин поделился мнением о граффити со своим изображением, которое нарисовали в городе Орел рядом с футбольным стадионом.

"Дорогие друзья! Большое спасибо! Приеду - увидимся!" - написал Семин в инстаграме.

Дело в том, что Семин вместе с семьей переехал в Орел в трехлетнем возрасте. В 2005 году ему присвоили звание почетного гражданина города.

74-летний Семин возглавил "Ростов" 4 августа 2021 года. На посту наставника ростовского клуба он сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России.

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