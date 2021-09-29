Семин оценил игру "Зенита" в матче с "Мальме"

Фото: инстаграм Юрия Семина/Автор неизвестен

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о крупной победе "Зенита" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мальме" (4:0).

"Отличный матч получился, долгожданная победа. Все закономерно. Такая игра "Зенита" мне очень нравится", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что победу российскому клубу принесли голы Клаудиньо, Далера Кузяева, Алексея Сутормина и Вендела. Следующий матч "Зенит" проведет дома с "Ювентусом". Встреча состоится 20 октября.

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