Сёмин оценил исход противостояния "Зенита" и "Бетиса" в Лиге Европы

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Сёмин оценил исход противостояния "Зенита" и "Бетиса" в Лиге Европы

Фото сайт "Локомотива"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился впечатлениями от игры "Зенита" в противостоянии с "Бетисом" в Лиге Европы.

Напомним, что испанцы на выезде победили со счётом 3:2, после чего дома отстояли нулевую ничью.

"Зенит", несмотря на большой перерыв, хорошо подготовился к матчу с "Бетисом". Команда имела достаточно большое преимущество, количество моментов, чтобы забить. В какой-то мере не везло, в какой-то мере игрового тонуса, может, не хватило. Когда "Зенит" забивал гол, на мой взгляд, нарушение не было, или было микроскопическое.

А так, матч был интересный: полный стадион, хорошая реакция болельщиков на игру "Зенита". Жалко, что не прошли дальше, возможности для этого были. За все 180 минут двух матчей, первые 20 минут матча в Питере команда сыграла не лучшим образом. Остальное же время "Зенит" очень хорошо провёл эти матчи", - сказал Сёмин.

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