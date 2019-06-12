Сёмин оценил новичка "Локомотива" Живоглядова
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о новичке команды защитнике Дмитрие Живоглядове.
"У нас в обороне достаточно опытные игроки, нужны ребята такого среднего поколения. Живоглядов проявил себя довольно неплохо. Он будет одним из игроков, на которых мы рассчитываем. Он вовремя подключается к атаке. Я надеюсь, что он сможет играть в четыре или три защитника, хоть "Уфа" и играла в пять защитников. Будем работать над этой ситуацией. В центре защиты мы его не планируем задействовать. Планируем играть в четыре защитника. Ему нужно привыкнуть к нашей схеме", - сказал Сёмин.
Напомним, что "Локомотив" купил Живоглядова у "Уфы" за 2,5 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.
Правый фулбек является воспитанником столичного клуба, он занимался в академии "железнодорожников" с 2006 по 2009 год.
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