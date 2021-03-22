Сёмин оценил перспективы Батуренко на посту тренера "Ротора"
Фото сайт "Локомотива"
Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал назначение своего бывшего помощника Юрия Батуренко на пост главного тренера "Ротора".
"Его пригласили, чтобы спасти команду, хотя ситуация очень сложная. Он достаточно опытен, очень работоспособен. Он из той плеяды тренеров, которые всегда выходят из трудных ситуаций как в жизни, так и в карьере - Черевченко, Батуренко, Рахимов. Наверное, его основное качество - что он очень честный человек по отношению к игрокам, это его большой козырь. Он очень хладнокровен. Во всех сложных ситуациях, в которых мы были, он никогда не паниковал и не предпринимал неразумных действий.
Что касается тактики, он всегда был хорошим аналитиком. Когда у меня были какие-то сомнения, я всегда к нему обращался и прислушивался. Многое будет зависеть от удачи. Волгоград - команда, которая имеет громадное количество болельщиков, город любит футбол. Я вспоминаю трибуны, сейчас там прекрасный стадион, есть развитие со стороны губернатора. Поэтому, думаю, Батуренко должен справиться. Я желаю ему удачи. Такой город должен иметь у себя большой футбол.
Буду ли я ему помогать? Что значит помогать? Понадоблюсь - наверное, он позвонит, посоветуется. Но он готов самостоятельно принимать решение. Главный тренер – это тот человек, который должен не советоваться постоянно, а принимать решения самостоятельно", - цитирует Сёмина "РБ-Спорт".
По итогам 23 туров "Ротор" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. До последнего времени команду возглавлял Александр Хацкевич.
Сватали в волгоградский клуб и самого Сёмина, но тот опроверг информацию о переговорах.
Не пропустите: Уткин связал приход Батуренко в "Ротор" с возможным назначением Семина. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" в 16 сезонах подряд забила 100+ голов
-
Кучаев пропустит молодёжный Евро-2021 из-за ошибки тренерского штаба ЦСКА
-
Главные новости дня: 21 марта
-
"Барселона" унижает "Реал Сосьедад", "Атлетико" спасся от аутсайдера, а "Реал" спокойно победил "Сельту": все результаты 28-го тура Ла Лиги
-
Провал "Ювентуса", "Рома" снова проиграла, а "Милан" возвращается в гонку: все результаты 28-го тура Серии А
Лента новостей
-
"Милан" повторил клубный рекорд
-
Сёмин оценил перспективы Батуренко на посту тренера "Ротора"
-
Мбаппе установил новый рекорд чемпионата Франции
-
"Барселона" в 16 сезонах подряд забила 100+ голов
-
Дюпин сломал манекен на тренировке сборной России
-
Индзаги - после победы над "Ювентусом": "У меня была заготовлена речь на случай поражения"
-
"Реал" готовит конкретное предложение для Алабы
-
Кучаев пропустит молодёжный Евро-2021 из-за ошибки тренерского штаба ЦСКА
-
Главные новости дня: 21 марта
-
"Барселона" унижает "Реал Сосьедад", "Атлетико" спасся от аутсайдера, а "Реал" спокойно победил "Сельту": все результаты 28-го тура Ла Лиги
-
"Бавария" в меньшинстве громит "Штутгарт", Дортмунд спасет ничью с "Кельном", а "Айнтрахт" издевается над "Унионом": все результаты 26-го тура Бундеслиги
-
Монако громит "Сент-Этьен", "Лилль" уступает аутсайдеру, а ПСЖ побеждает "Лион" и выходит на первое место: все результаты 30-го тура Лиги 1
-
Провал "Ювентуса", "Рома" снова проиграла, а "Милан" возвращается в гонку: все результаты 28-го тура Серии А
-
ПСЖ победил "Лион" и возглавил таблицу Лиги 1
-
1
"Барселона" уничтожила "Реал Сосьедад" на его поле
-
Ибрагимович установил рекорд Серии А
-
Дубль Мертенса принес "Наполи" выездную победу над "Ромой"
-
"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Астон Виллу"
-
Кейн собирается покинуть "Тоттенхэм"
-
Луис Суарес забил 500-й гол в карьере