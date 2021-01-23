Сёмин оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к грядущему трансферу форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

"Здесь на самом деле очень простая ситуация: Кокорин давно хотел поиграть в зарубежном клубе, и ему этот шанс предоставился. Как Кокорин воспользуется своим шансом, зависит от него самого. "Фиорентина" же его берёт? Берёт. Будет он работать не покладая рук, работать с утра до вечера - продлит себе футбольную жизнь, найдёт себе место в стартовом составе "Фиорентины", жизнь будет прекрасна. А если не будет работать, будет в запасе сидеть. Вот и всё. Клуб его берёт - значит, всё остальное зависит только от него. От того, как Александр будет трудиться", - заявил Сёмин.

Напомним, что в четверг "Спартак" объявил о договорённости с "Фиорентиной" о трансфере 29-летнего нападающего. Сделка должна быть закрыта на следующей неделе.

За "красно-белых" Кокорин выступал с августа 2020 года, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Не пропустите: Тренер "Фиорентины" Пранделли ждёт приезда Кокорина. | http://soccernews.ru