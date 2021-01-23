Сёмин оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине"

Теги юрий семиналександр кокоринфиорентинаспартак москва

Сёмин оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к грядущему трансферу форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

"Здесь на самом деле очень простая ситуация: Кокорин давно хотел поиграть в зарубежном клубе, и ему этот шанс предоставился. Как Кокорин воспользуется своим шансом, зависит от него самого. "Фиорентина" же его берёт? Берёт. Будет он работать не покладая рук, работать с утра до вечера - продлит себе футбольную жизнь, найдёт себе место в стартовом составе "Фиорентины", жизнь будет прекрасна. А если не будет работать, будет в запасе сидеть. Вот и всё. Клуб его берёт - значит, всё остальное зависит только от него. От того, как Александр будет трудиться", - заявил Сёмин.

Напомним, что в четверг "Спартак" объявил о договорённости с "Фиорентиной" о трансфере 29-летнего нападающего. Сделка должна быть закрыта на следующей неделе.

За "красно-белых" Кокорин выступал с августа 2020 года, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Не пропустите: Тренер "Фиорентины" Пранделли ждёт приезда Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шевченко может временно возглавить "Челси" в случае отставки Лэмпарда

Шевченко может временно возглавить "Челси" в случае отставки Лэмпарда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов