Сёмин оценил перспективы Кокорина заиграть в "Спартаке"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о том, добьётся ли успеха в составе "Спартака" нападающий Александр Кокорин.

"То, что Кокорин - игрок-голеадор, ни у кого не вызывает сомнения. Как дальше произойдёт? Ему надо готовиться к сезону. Многое зависит от его тренировочной работы, от партнёров, которые будут создавать моменты, и он сам их будет создавать. От многих обстоятельств", - сказал Сёмин.

Ожидается, что 1 августа "Спартак" объявит о подписании контракта с Кокориным по схеме "3+1".

29-летний форвард достанется "красно-белым" бесплатно в связи с истечением срока соглашения с "Зенитом".

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