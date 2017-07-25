Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин оценил перспективы "Зенита" и "Рубина" в стартовавшем сезоне.

"Что я думаю о "Зените" при Манчини? У них сейчас новая команда, пришли хорошие игроки. Посмотрим. Что касается Бердыева в "Рубине", то команда при Бердыеве будет претендовать на самые высокие места" - сказал Сёмин.

Стоит отметить, что "Зенит" стартовал в чемпионате России с двух побед, а "Рубин" - с двух поражений.

Не пропустите: Семин: "Ари, Чорлука и Виталий Денисов выбыли на долгий период". | http://soccernews.ru