Сёмин оценил перспективы "Зенита" и "Рубина" в стартовавшем сезоне

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Сёмин оценил перспективы "Зенита" и "Рубина" в стартовавшем сезоне

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин оценил перспективы "Зенита" и "Рубина" в стартовавшем сезоне.

"Что я думаю о "Зените" при Манчини? У них сейчас новая команда, пришли хорошие игроки. Посмотрим. Что касается Бердыева в "Рубине", то команда при Бердыеве будет претендовать на самые высокие места" - сказал Сёмин.

Стоит отметить, что "Зенит" стартовал в чемпионате России с двух побед, а "Рубин" - с двух поражений. 

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