Семин оценил перспективы "Зенита" и "Спартака" в Лиге Европы

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Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил шансы "Зенита" и "Спартака" в Лиге Европы.

"Могут ли "Зенит" и "Спартак" дойти до полуфинала? Вполне возможно. Почему бы и нет? Важно, как команды подготовятся, в каком состоянии подойдут к играм, каким будет жребий. Мне кажется, наши клубы могут хорошо играть в еврокубках", - приводит слова Семина "Матч ТВ".

Напомним, что "Спартак" напрямую вышел в 1/8 финала турнира. "Зенит" в стыковых матчах встретится с "Бетисом".

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