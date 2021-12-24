Семин оценил перспективы "Зенита" и "Спартака" в Лиге Европы
Фото твиттер "Ростова"
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил шансы "Зенита" и "Спартака" в Лиге Европы.
"Могут ли "Зенит" и "Спартак" дойти до полуфинала? Вполне возможно. Почему бы и нет? Важно, как команды подготовятся, в каком состоянии подойдут к играм, каким будет жребий. Мне кажется, наши клубы могут хорошо играть в еврокубках", - приводит слова Семина "Матч ТВ".
Напомним, что "Спартак" напрямую вышел в 1/8 финала турнира. "Зенит" в стыковых матчах встретится с "Бетисом".
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