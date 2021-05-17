Семин оценил работу Николича в "Локомотиве"

Фото: инстаграм Юрия Семина/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об игре команды в завершившемся сезоне под руководством сербского тренера Марко Николича.

"Спокоен ли я за будущее "Локомотива" с Николичем? Я не знаю, не могу сказать. Нет, я не спокоен.

Как с "Зальцбургом" – важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?" – приводит слова Семина "Матч ТВ".

В этом сезоне "Локомотив" под руководством Николича занял третье место в Российской Премьер-Лиги и пробился в Лигу Европы. В Лиге Чемпионов московский клуб занял последнее место в своей группе. Кроме того, "железнодорожники" стали обладателями Кубка России.

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