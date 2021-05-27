Семин оценил работу судей в РПЛ
Фото сайт "Локомотива"
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о судействе в РПЛ.
"Полагаю, Ашот Хачатурянц (глава судейского комитета - прим. Soccernews.ru) выбрал свою политику. Тренер ошибается, ему генеральный директор или президент говорит: все, до свидания. Не то место занял. Ошибок наделал. Такую же политику ведет Хачатурянц с арбитрами.
Мне кажется, что они стали меньше ошибаться. Стали работать более качественно. Мы еще не приспособились к ВАР. Ребята, которые работают на ВАР, делают ошибки. Нужно время, чтобы улучшить ситуацию. Мне же кажется, что судейство сдвинулось в лучшую сторону. Однако и решения Хачатурянца понятны", - приводит слова Семина "Советский спорт".
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