Семин оценил шансы "Краснодара" в противостоянии с "Порту" в Лиге Чемпионов
Наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал предстоящее противостояние "Краснодара" с "Порту".
Напомним, что команды встретятся между собой в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
"Порту" - очень сильный клуб. Это самый сильный соперник, который мог попасться "Краснодару" в этом раунде ЛЧ. Однако "Краснодар" сейчас в хорошей форме. Думаю шансы на выход составляют 50 на 50", - заявил Семин.
Отметим, что в прошлом сезоне ЛЧ "Локомотив" играл с "Порту" в одной группе. Тогда "драконы" дважды праздновали победу.
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|Команда
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|2
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|Спартак Москва
|2
|4
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|2
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|Рубин
|2
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|2
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|Крылья Советов
|2
|3
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|Ахмат
|2
|3
|10
|Краснодар
|2
|3
|11
|ЦСКА Москва
|2
|3
|12
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|2
|1
|13
|Уфа
|2
|0
|14
|Оренбург
|2
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|2
|0