Семин оценил шансы "Краснодара" в противостоянии с "Порту" в Лиге Чемпионов

Наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал предстоящее противостояние "Краснодара" с "Порту".

Напомним, что команды встретятся между собой в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Порту" - очень сильный клуб. Это самый сильный соперник, который мог попасться "Краснодару" в этом раунде ЛЧ. Однако "Краснодар" сейчас в хорошей форме. Думаю шансы на выход составляют 50 на 50", - заявил Семин.

Отметим, что в прошлом сезоне ЛЧ "Локомотив" играл с "Порту" в одной группе. Тогда "драконы" дважды праздновали победу.

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