Сёмин оценил шансы "Локомотива" выкупить Крыховяка

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин оценил шансы своего клуба выкупить у ПСЖ полузащитника Гжегожа Крыховяка.

"Шансы есть, и они очень хорошие. Думаю, мы в состоянии сохранить его летом" - сказал Сёмин.

Ранее сам Крыховяк дал понять, что готов остаться в "Локомотиве" после окончания срока аренды.

В текущем сезоне 29-летний поляк сыграл за "железнодорожников" 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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