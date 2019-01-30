Сёмин оценил шансы "Локомотива" выкупить Крыховяка

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Сёмин оценил шансы "Локомотива" выкупить Крыховяка

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин оценил шансы своего клуба выкупить у ПСЖ полузащитника Гжегожа Крыховяка.

"Шансы есть, и они очень хорошие. Думаю, мы в состоянии сохранить его летом" - сказал Сёмин.

Ранее сам Крыховяк дал понять, что готов остаться в "Локомотиве" после окончания срока аренды.

В текущем сезоне 29-летний поляк сыграл за "железнодорожников" 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Не пропустите: Сёмин прояснил ситуацию с будущим Мануэла Фернандеша. | http://soccernews.ru

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