Сёмин оценил шансы Миранчука заиграть в "Аталанте"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте", куда он перешёл накануне.

"На сегодняшний день всё зависит от Лёши, потому что он обладает очень большим потенциалом. Он может играть на четырёх позициях в атаке, и на всех четырёх он хорошо вписывается в игру "Аталанты". Но очень многое зависит от его физических кондиций. Я думаю, что он будет готов. Обязательно. И тогда он сможет выполнять большой объём работы. У меня никаких сомнений нет, что он будет играть в "Аталанте", и на хорошем уровне.

Конкуренция? Наш Миранчук тоже крутой парень. Во всех компонентах. Это один из лучших игроков нашей Премьер-лиги", - сказал Сёмин.

Напомним, что "Аталанта" заплатила за российского хавбека 14,5 миллионов евро.

Воспитанник "Локомотива" Миранчук сыграл за "железнодорожников" 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.

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