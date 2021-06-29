Сёмин оценил шансы сборной Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции

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Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от игры 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины.

"Важно, что у подопечных Шевченко была целая неделя на подготовку. Думаю, за это время они успеют набрать форму. В команде собраны молодые достаточно талантливые ребята. Уверен, в 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину. По крайней мере есть потенциал для дальнейшего развития.

Сам Шевченко хорошо владеет ситуацией. К тому же, будучи футболистом, он сам получил немалый опыт выступления на крупных турнирах. Времени-то с тех пор прошло немного. Мне кажется, внутри коллектива сложилась отличная атмосфера. У них есть все шансы пройти Швецию", - считает Сёмин.

Матч состоится сегодня в Глазго, начало - в 22:00 по московскому времени. Победитель пары сыграет с Англией или Германией.

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