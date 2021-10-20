Сёмин оценил шансы "Зенита" обыграть "Ювентус"
Фото сайт "Локомотива"
Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зенитом" и "Ювентусом".
"Зенит" сейчас организованнее, чем "Спартак". У питерцев есть все шансы победить "Ювентус" и выйти из группы. Семаку удалось сбалансировать команду, ни в одной из линий нет проблем. А у "Юве" есть большие проблемы в чемпионате. Думаю, что ничья не должна устраивать "Зенит". Питерцы должны обыгрывать итальянцев. Для победы есть абсолютно все ресурсы", - считает Сёмин.
"Зенит" примет "Ювентус" сегодня в 22:00 по московскому времени.
Россияне в Лиге Чемпионов набрали 3 очка в 2 турах, а итальянцы пока идут без потерь.
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