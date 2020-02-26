Семин оценил шансы "Зенита" в РПЛ без Кокорина
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил мнение, что "Зенит" не ослабит уход нападающего Александра Кокорина, который перешел в "Сочи".
"У них есть ведь Дзюба, Азмун, восстановившийся Малком. У соперника и без Кокорина хватает мастеров, способных преподнести неприятные сюрпризы", – приводят слова Семина российские СМИ.
Напомним, что после 19 туров "Зенит" лидирует в Российской Премьер-Лиге с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя. В 20-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Локомотивом". Матч состоится 29 февраля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15