Семин оценил шансы "Зенита" в РПЛ без Кокорина

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Семин оценил шансы "Зенита" в РПЛ без Кокорина

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил мнение, что "Зенит" не ослабит уход нападающего Александра Кокорина, который перешел в "Сочи".

"У них есть ведь Дзюба, Азмун, восстановившийся Малком. У соперника и без Кокорина хватает мастеров, способных преподнести неприятные сюрпризы", – приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что после 19 туров "Зенит" лидирует в Российской Премьер-Лиге с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя. В 20-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Локомотивом". Матч состоится 29 февраля.

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