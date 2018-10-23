Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин оценил силу "Порту", с которым завтра в рамках группового этапа Лиги Чемпионов сыграет его команда.

"Порту" мне очень нравится, несмотря на поражение от "Бенфики". Мощный матч с обеих сторон. Молодая, агрессивная команда. Самая сильная в группе.

Сильные стороны соперника? Мотивация, агрессия - как у команды, так и у футболистов. Молодой коллектив, который очень любит играть через фланги. Много индивидуально сильных игроков. Словом, положительных качеств немало. Постараемся их блокировать и показать свои сильные стороны перед болельщиками", - цитирует наставника "железнодорожников" Спорт24.

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