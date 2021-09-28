Сёмин оценил состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

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Сёмин оценил состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

Фото сайт "Локомотива"

Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин порассуждал о выборе тренерского штаба сборной России итоговой заявки команды на игры квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

"Глушаков хорошо играет в защите. Опытные игроки тоже нужны в составе. Миранчук? В команде, тем более в такой, как "Аталанта", чересчур большая конкуренция, там свои требования, а у Валерия Карпина - свои. Он впервые не играл две игры подряд, а так он постоянно выходит на поле, поэтому его вызов - это совершенно правильное решение.

Рифат Жемалетдинов тоже же в последних двух матчах не играл в стартовом составе. Арсен Захарян - да, может составить конкуренцию Миранчуку за место в стартовом составе. Но для того, чтобы определить, кто из них в лучшей форме, есть тренировочные дни, в которых всё будет ясно, определённое тестирование, взгляд опытного человека, тренера", - сказал Сёмин.

8 октября сборная России примет Словакию на "Казань Арене", а через три дня встретится в Мариборе со Словенией.

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Назван итоговый состав сборной России на октябрьские матчи

Назван итоговый состав сборной России на октябрьские матчи

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