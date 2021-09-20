Семин оценил состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
Фото: инстаграм Юрия Семина/Автор неизвестен
Главный тренер "Ростова" Юрий Семин поделился мнением о расширенном списке кандидатов в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"Это пока что только расширенный список. Туда попали практически все, кто играет этот отрезок чемпионата лучше всех. Далее его подкорректируют, но никаких таких моментов, что кого-то не взяли, наверное, нет", - приводит слова Семина Sport24.
В октябре сборная России сыграет против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
После шести туров Россия занимает второе место в турнирной таблице группы Н. Впрочем, от лидера группы - сборной Хорватии россияне отстают только по разнице мячей.
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