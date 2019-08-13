Семин оценил трансферные кампании топ-клубов РПЛ

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Семин оценил трансферные кампании топ-клубов РПЛ

Наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о работе топ-клубов РПЛ на трансферном рынке.

"По моему мнению, "Краснодар" укрепил команду лучше всех. Несильно отстали "Зенит" и ЦСКА. "Армейцы" выкупили Влашича и смогли сохранить состав прошлого сезона.

Поглядите на "Динамо", "Ростов". "Спартак" подписал несколько хороших футболистов. Борьба за чемпионство будет сложной, нам также нужно усиливаться", - заявил Семин.

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