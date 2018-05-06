Семин оценил вклад Смородской в чемпионство "Локомотива"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что у него нет конфликта с руководством клуба, а также оценил вклад экс-президента Ольги Смородской в чемпионство "железнодорожников".

"Есть рабочие разногласия, не всегда совпадающие взгляды на развитие клуба, команды. Я имею свое мнение на этот счет, и к нему, считаю, должны прислушиваться. Все-таки прошел все уровни и фазы клубной жизни. Видел период, когда "Локомотив" из топ-команды превратился в ни на что не претендующего середняка.

А сейчас мы вернулись в группу участников, претендующих на самые высокие места. И в это поверили люди, болельщики, пришедшие на нас в последних матчах и дома, и на выезде. Вот что самое главное. Остальное – чисто футбольные, рабочие моменты, которые можно назвать и разногласиями.

Ольга Смородская предположила, что в чемпионстве "Локомотива" есть ее вклад? Никакого ее вклада нет, так и напишите. Очень тяжело все восстанавливалось", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что "Локомотив" стал чемпионом России впервые после 14-летнего перерыва. При Смородской клуб не поднимался выше третьего места.

Не пропустите: Семин рассказал, как "Локомотив" отпраздновал чемпионство. | http://soccernews.ru