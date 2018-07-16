Семин оценил выступление сборной России на ЧМ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин оценил выступление сборной России на Чемпионате Мира.

"У сборной России было прекрасное выступление. Ребята - молодцы. Была хорошая подготовка. Стаса Черчесова надо поздравить. Он выдержал сложный период в карьере, особенно перед Чемпионатом Мира, выдержал критику. Молодцы и те, кто выдержал и не уволил тренера. Все в комплексе и привело к такому результату", - цитирует наставника "железнодорожников" Российская газета.

Напомним, Мутко прокомментировал ситуацию с будущим Черчесова. | soccernews.ru