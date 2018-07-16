Семин оценил выступление сборной России на ЧМ

Теги россиястанислав черчесовюрий семин

Семин оценил выступление сборной России на ЧМГлавный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин оценил выступление сборной России на Чемпионате Мира.

"У сборной России было прекрасное выступление. Ребята - молодцы. Была хорошая подготовка. Стаса Черчесова надо поздравить. Он выдержал сложный период в карьере, особенно перед Чемпионатом Мира, выдержал критику. Молодцы и те, кто выдержал и не уволил тренера. Все в комплексе и привело к такому результату", - цитирует наставника "железнодорожников" Российская газета.

Напомним, Мутко прокомментировал ситуацию с будущим Черчесова. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов