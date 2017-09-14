Семин: "Очко для нас сегодня - нормальный результат"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о матче против "Копенгагена" (0:0).

"Начало всегда тяжелое. Тем более на выезде. Все букмекеры сказали, что "Копенгаген" - фаворит в нашей группе. Была напряженная игра. Очко для нас сегодня - нормальный результат. Хотя хотели большего, чем ничью.

Второй тайм немножко активнее стали играть в атаке, разнообразнее. И Антон Миранчук, и Эдер неплохо вошли. "Копенгаген" - команда компактная. Очень хорошо играет вверху при стандартах. В первом тайме выиграл у нас больше единоборств" - приводят слова Сёмина российские СМИ.

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