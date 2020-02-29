Семин: "Очко на выезде с "Зенитом" - всегда движение вперед"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ничью с "Зенитом" (0:0).

"Против "Зенита" всегда трудно играть. Этот матч не стал исключением. Мы отлично сыграли в защите. У нас мало получилось провести контратак. По факту одну, когда момент упустил Алексей Миранчук.

Однако в защите мы играли великолепно. Очко на выезде с "Зенитом" - всегда движение вперед", - заявил Семин.

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