Семин: "Очко на выезде с "Зенитом" - всегда движение вперед"
Наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ничью с "Зенитом" (0:0).
"Против "Зенита" всегда трудно играть. Этот матч не стал исключением. Мы отлично сыграли в защите. У нас мало получилось провести контратак. По факту одну, когда момент упустил Алексей Миранчук.
Однако в защите мы играли великолепно. Очко на выезде с "Зенитом" - всегда движение вперед", - заявил Семин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|ЦСКА Москва
|20
|35
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|Локомотив Москва
|20
|35
|5
|Краснодар
|19
|35
|6
|Урал
|20
|25
|7
|Арсенал Тула
|19
|25
|8
|Уфа
|19
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Оренбург
|19
|20
|13
|Ахмат
|20
|20
|14
|Рубин
|19
|19
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|18
|15