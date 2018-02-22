Семин одержал 50-ю победу в еврокубках

"Локомотив" победил "Ниццу" (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Эта победа стала 50-й для наставника "железнодорожников" Юрия Семина в еврокубках.

70-летний Семин добился 34 побед с "Локо" и 16 с киевским "Динамо".

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