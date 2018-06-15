Семин определил фаворита в противостоянии Испании и Португалии

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин определил фаворита в сегодняшнем противостоянии сборных Испании и Португалии, которое состоится в рамках группового этапа Чемпионата Мира.

"За обеими этими европейскими сборными буду следить. Они - одни из лучших европейских команд мира. Отдельно буду наблюдать за Португалией, поскольку там выступает наш игрок Фернандеш. Предсказать исход сложно. Фаворит - все-таки Испания, поскольку они последнюю серию очень и очень хорошо сыграли. Думаю, этот матч будет осторожным.

Испанцы умеют играть осторожно? Я думаю, они всегда умеют играть на результат. В составе обеих сборных собраны интеллектуальные футболисты, неинтеллектуальных там нет. Что касается индивидуальностей, то там сплошные индивидуальности с обеих сторон", - цитирует наставника "железнодорожников" sport24.ru.

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