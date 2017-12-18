Семин определил лучших игроков России 2017-го года

Теги юрий семинсоломон кверквелиямануэл фернандешджефферсон фарфанквинси промесалександр кокорин

Семин определил лучших игроков России 2017-го годаГлавный тренер московского "ЛокомотиваЮрий Семин определил лучших игроков Премьер-Лиги в уходящем году.

Так, первая пятерка от наставника "железнодорожников" выглядит следующим образом:

1. Соломон Кверквелия ("Локомотив")

2. Мануэл Фернандеш ("Локомотив")

3. Джефферсон Фарфан ("Локомотив")

4. Квинси Промес ("Спартак")

5. Александр Кокорин ("Зенит").

Напомним, ранее свою пятерку лучших назвал Черчесов

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов