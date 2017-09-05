Семин определился с заявкой на групповой этап Лиги Европы

Теги локомотив москваюрий семин

Семин определился с заявкой на групповой этап Лиги ЕвропыГлавный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин определился с заявкой своей команды на групповой этап Лиги Европы.

Вратари: Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков.

Защитники: Неманья ПейчиновичВедран Чорлука, Борис Ротенберг, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тимофей Маргасов, Иван Лапшов, Александр Вульфов.

Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Алан Касаев, Аршак Корян, Тарас Михалик, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Роман Тугарев, Даниил Куликов, Дельвин Ндинга, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Мацей Рыбусь, Михаил Лысов.

Нападающие: Ари, Эдер, Артем Галаджан.

Напомним, сегодня в товарищеском матче "Локомотив" разгромил "Анкаран"

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