Семин оригинально поздравил "Локомотив" с 85-летием. Он в образе Ди Каприо

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Семин оригинально поздравил "Локомотив" с 85-летием. Он в образе Ди КаприоЭкс-тренер "Локомотива" Юрий Семин в своем Инстграме поздравил российское физкультурно-спортивное общество "Локомотив" с 85-летием.

В дополнение к словам поздравления, Семин выложил фотографию, на которой о изображен в образе Леонардо Ди Каприо из фильма "Великий Гэтсби".

"Локомотиву" 85 лет! Поздравляю всех железнодорожников, болельщиков и спортсменов.

"Локомотив" всегда воспитывал спортсменов высокого класса для сборной СССР и России. Для нашей страны было много побед. Был олимпийский чемпион и в футболе – это Сергей Горлукович.

Всем удачи", – написал Семин.

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