Семин оригинально поздравил "Локомотив" с 85-летием. Он в образе Ди Каприо

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин в своем Инстграме поздравил российское физкультурно-спортивное общество "Локомотив" с 85-летием.



В дополнение к словам поздравления, Семин выложил фотографию, на которой о изображен в образе Леонардо Ди Каприо из фильма "Великий Гэтсби".

"Локомотиву" 85 лет! Поздравляю всех железнодорожников, болельщиков и спортсменов.

"Локомотив" всегда воспитывал спортсменов высокого класса для сборной СССР и России. Для нашей страны было много побед. Был олимпийский чемпион и в футболе – это Сергей Горлукович.