Сёмин остро высказался о календаре РПЛ

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Сёмин остро высказался о календаре РПЛ

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин в очередной раз высказал недовольство расписанием своей команды.

"Давайте уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам ещё долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?" - сказал Сёмин.

Напомним, что "железнодорожники" в среду вечером играли в Леверкузене с "Байером" и победили со счётом 2:1.

Матч с "Оренбургом" столичная команда проведёт в воскресенье, 22 сентября.

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