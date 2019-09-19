Сёмин остро высказался о календаре РПЛ
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин в очередной раз высказал недовольство расписанием своей команды.
"Давайте уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам ещё долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?" - сказал Сёмин.
Напомним, что "железнодорожники" в среду вечером играли в Леверкузене с "Байером" и победили со счётом 2:1.
Матч с "Оренбургом" столичная команда проведёт в воскресенье, 22 сентября.
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